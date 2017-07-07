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İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu

Konya’da uzun süredir kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki polis memuru Melikşah K. arkadaşının evinde ölü bulundu.

İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu

07 Temmuz 2017 07:42
İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan stüdyo dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan evli iki çocuk babası 41 yaşındaki polis memuru Melikşah K. 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeni ile mesleğinden ihraç edildi. Melikşah K. son günlerde bazı sorunlar nedeni ile 6 gün önce Konya’daki arkadaşının evine geldi. Melikşah K.’yı arayıp ulaşamayan yakınları hayati tehlikesinden şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler uzun süre zile basmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler Melikşah K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından Melikşah K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: İhraç edilen polis memuru, Melikşah K, ölü bulundu


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