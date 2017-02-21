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İhraç kararları Resmi Gazete'de yayınlandı!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK), 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhraç kararları Resmi Gazetede yayınlandı!

21 Şubat 2017 09:02

HSYK’nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle, 13 Şubat 2017 tarihli Genel Kurul toplantısında 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine yönelik aldığı karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

227 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi 227 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Kararda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin 1. fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen hakim ve cumhuriyet savcılarının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi.  

Onur Emre Durak

Etiketler: HSYK, Resmi Gazete


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