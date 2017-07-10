İhracat beklenti endeksi üçüncü çeyrekte arttı

Ekonomi Bakanlığı 2017 yılı üçüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Buna göre; ihracat beklenti endeksi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, 2017 yılının ikinci çeyreğine göre 1,5 puan arttı. 2017 yılının ikinci çeyreğinde 124,9 olan endeks, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 126,5 seviyesinde gerçekleşti. 100'ün üzerinde gerçekleşen ihracat beklenti endeksi, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2017 yılının üçüncü çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticarete yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlandı. Endeksin 100'den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100'den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini gösterdi.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde, 2017 yılı ikinci çeyreğine göre, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişi beklentisinin endeksi azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisinin, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin ise endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, endekse dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği görüldü. Bu etkilerin sonucunda, ihracat beklenti endeksi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 17,4 puan arttı.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 106,3 olarak gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, 2017 yılının ikinci çeyreğine göre 5,7 puan azaldı. 2017 yılının ikinci çeyreğinde 112 olan endeks, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 106,3 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde, 2017 yılı ikinci çeyreğine göre, ithalat beklenti endeksini oluşturan sorulardan mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun endeksi artış yönünde etkilediği; gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi, birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan, ithalat beklenti endeksini oluşturan sorulardan son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda seyrederken, diğer soruların yayılma endeksleri daha yüksek puanda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, ithalat beklenti endeksi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,9 puan arttı.