Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ağustos ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 artarak 16 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 5,3 azalarak 4 milyar 687 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ağustos ayında yüzde 69 iken, 2016 Ağustos ayında yüzde 71,7’ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 10,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 10,5 arttı, ithalat yüzde 0,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,9 arttı, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 13,9 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Ağustos ayında yüzde 44 iken, 2016 Ağustos ayında yüzde 46,5 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak 5 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya’ya yapılan ihracat 2016 Ağustos ayında 1 milyar 193 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (921 milyon dolar), Irak (708 milyon dolar) ve ABD (606 milyon dolar) takip etti. Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Ağustos ayında 2 milyar 531 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 738 milyon dolar), Rusya (1 milyar 378 milyon dolar) ve İtalya (823 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 30,9 oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 16,4 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,5’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Ağustos ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 44 olarak gerçekleşti.