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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım'da azaldı

İhracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, ithalat birim değer endeksi de aynı dönemde yüzde 3,3 azaldı.

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasımda azaldı

11 Ocak 2017 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ’gıda, içecek ve tütün’de yüzde 6,2 ve ’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 1,4 azalırken, ’ham maddeler’de (yakıt hariç) yüzde 4,7 ve ’yakıtlar’da yüzde 5,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,3 azaldı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ’gıda, içecek ve tütün’de yüzde 2,5, ’ham maddeler’de (yakıt hariç) yüzde 1, ’yakıtlar’da yüzde 13,9 ve ’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 1,4 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ’gıda, içecek ve tütün’de yüzde 6,5, ’ham maddeler’de (yakıt hariç) yüzde 29,1 ve ’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi’nde yüzde 7,7 artarken, ’yakıtlar’da yüzde 36,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9,6 ARTTI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, ’gıda, içecek ve tütün’de yüzde 9,6, ’ham maddeler’de (yakıt hariç) yüzde 12, ’yakıtlar’da yüzde 6,6 ve ’imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayiinde yüzde 8,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 136,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 artarak, 2016 Kasım ayında 138,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 134,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak, 2016 Kasım ayında 143,4 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Ekim ayında 131,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,4 azalarak, 2016 Kasım ayında 128,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 Kasım ayında 121,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,4 artarak, 2016 Kasım ayında 130,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2016 YILI KASIM AYINDA 110,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2015 yılı Kasım ayında 107,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2016 yılı Kasım ayında 110,9 oldu.

(İHA)

Etiketler: TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu


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