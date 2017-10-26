İhracatçı Birliklerinden Rusya’ya Domates tepkisi

Rusya’nın, Türkiye’den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni verme kararı, başta Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu olmak üzere 5 Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğinin tepkisine neden oldu. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hamdi Gürdoğan, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, ortak bir açıklamaya imza atarak, tepki ve taleplerini dile getirdi.

"SEKTÖRDE TEKELLEŞME VE HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUR"

"Rusya Federasyonu’nun, Türkiye’den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararını, Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kesinlikle kabul etmiyoruz" denilen açıklamada, Rusya’nın bu uygulamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete neden olacağı, yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına da büyük zararlar vereceği vurgulandı. Uygulamanın üreticiler üzerinde kartel oluşturacağı ve üreticilerin, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacakları uyarısı yapılan açıklamada, "Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır" denildi.

"TÜM ÜRÜNLERDE TÜM FİRMALARA KISITLAMA OLMADAN İZİN VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin, Rus yetkililerle yaptığı görüşmede böyle bir uygulamayı kabul etmediklerini kesin bir dille ifade ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımıza sektörümüze vermiş olduğu bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’de yaş meyve ve sebze üretimi dünya standartlarının üstüne çıkmıştır ve insan ve çevre sağlığı odaklı üretim yapan üreticilerimiz, üretim alanlarında tarım teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla işbirliği içerisinde büyük başarılara imza atmıştır.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya ihraç edilecek tüm ürünlerde tüm firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesini talep ediyoruz."