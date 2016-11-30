Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğinde düzenlenen, “Son Dönemde Yaşanan Ekonomik Gelişmelerin Sektörümüze Etkileri ” konulu sohbet toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ünlütürk, “İhracat dünyası olarak bugün yaşadıklarımızı 2007 ve 2009 yıllarında da yaşadık. Döviz kuru önce yükseldi sonra geri gitti. Bugün 3.47’yi gören dolar kuruna göre piyasada fiyatlar oluşuyor. İthalatçılar hesabını yapıyor ve sizden yeni fiyat talebinde bulunuyor. Yılsonunda döviz kuru 3.20’ye düşerse yine bunun faturasını ihracatçı öder. Özellikle küçük ölçekli ihracatçılar bu süreçten çok daha olumsuz etkilenir” diye konuştu.

İhracatta bir çok sektörün ithalata bağımlı olduğunu anlatan Ünlütürk, ithalata dayalı ihracat yapan sektörlerin döviz artışından olumsuz etkilendiklerini, yerli girdi ağırlıklı çalışan ihracatçı firmalara ise stoklarındaki mal kadar ya da yükledikleri mal kadar bir avantaj sağladığını kaydetti. Geçmiş yıllarda döviz kurunda hızlı yükselişler sonrasında döviz kurunda düzeltmelerin yaşandığını hatırlatan Ünlütürk, “Yılsonunda 3.20 - 3.30’u görebiliriz. Bir ay önce kimse bu seviyeleri telaffuz etmiyordu, herkesin yılsonu dolar kuru beklentisi 3.10 seviyesiydi” diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye’de ihracat 56 aydır artmıyor

Döviz kurunda son dönemde yaşanan artışın Türkiye’nin sıcak para ile değil, üretimle büyümesi gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu savunan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye’yi yönetenler bu gerçeği unutmaması gerektiğini dile getirdi. Kızılgüneşler, “Türkiye’nin ihracatı 56 aydır artmıyor. Demek ki, bazı şeyler yanlış yapılıyor. Bu yanlıştan uzaklaşmalıyız. Tüketim ve inşaat sektörüne dayalı ekonomiden uzaklaşmalıyız” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimini Donald Trump’un kazanmasının Türkiye açısından sıkıntılı bir duruma yol açtığını ifade eden Kızılgüneşler, “Trump doları geri çağırıyor. Türkiye’de hala sıcak para var. Biz üreterek ayakta kalabiliriz. Sıcak para bize fayda sağlamaz. Tabii bu sayede Türkiye’nin üretmek zorunda olduğunu hatırlarız. Dövizi biraz kendi haline bırakmalıyız” çağrısında bulundu.

Dövizdeki ani yükselişler zarar veriyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden ise son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın sektörlerine olumsuz yansıdığını söyledi. İhracatçıların hızlı artışlar yerine öngörülebilir bir döviz kurunu tercih ettiğini dile getiren Özden, “Döviz kuru başta olmak üzere ekonomik verilerdeki değişiklikler sektöre olumsuz yansıyor. 2017 yılı için şu andan bir plan ne yazık ki yapamıyoruz. Ayrıca en çok ticaret yaptığımız Avrupa ile ilişkiler konusunda da her iki tarafta sakin olmalı. İlişkilerin bozulması hiç kimseye fayda sağlamaz. Bizim tek isteğimiz istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomi” diye konuştu.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğinde düzenlenen, “Son Dönemde Yaşanan Ekonomik Gelişmelerin Sektörümüze Etkileri ” konulu sohbet toplantısında ise, 2016 yılı değerlendirilirken, 2017 beklentileri ifade edildi. Toplantıda ortaya çıkan ortak görüş, katma değerli üretime ve teknik tekstil ürünlerine odaklanma, firmaların performansını arttıracak, verimliliği arttıracak hamlelerin yapılması, insan kaynağı geliştirmek için kurum içi eğitimlere ağırlık verilmesi oldu.

Mehmet Barlas