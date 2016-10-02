Batı Akdeniz’den 1 Ocak 2016 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 1 milyar 19 milyon 648 bin 799 dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen hafta 1 milyar dolarlık psikolojik sınırı aşan Batı Akdenizli ihracatçılar, gözlerini Rusya’ya çevirdi. Rusya kapısının açılmasıyla birlikte yılın geri kalan bölümünde atağa kalkmayı planlayan ihracatçılar 2016 yılını istenilen oranda bir ihracat rakamıyla sonlandırmayı planlıyor. Batı Akdeniz’den sadece Eylül ayında gerçekleşen ihracat ise 106 milyon 634 bin 151 dolar. İhraç edilen ürün gruplarının başında 285 milyon 797 bin 40 dolar ile maden ürünleri yer alırken, yaş meyve sebze ürünleri turunçgiller ve çay grubu 263 milyon 410 bin 277 dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Batı Akdeniz’den ihracat gerçekleştirilen ülkelere bakıldığında yüzde 6.5 artış ile Çin ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Almanya’da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 57.7 artış yaşandı. Listenin dördüncü sırasında yer alan Ukrayna ise yüzde 83.5 oranında ihracat artışı ile dikkat çekti. İhracatçılar Çin Halk Cumhuriyeti’nden 9 ayda 153 milyon 689 bin 286 dolar gelir elde etti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, ihracatçının gözlerini Rusya’ya çevirdiğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte bölge ihracatının Rusya kapısının açılmasıyla birlikte özellikle yaş sebze meyve sektöründe hareketlenmesini beklemekteyiz. Hem Rus makamlarından, hem de devletimizin üst düzey makamlarından bu yönde açıklamalar gelmekte. Biz, Batı Akdenizli ihracatçılar olarak, Rusya’dan gelen talepleri karşılayacak potansiyele ve tecrübeye sahibiz” dedi.

