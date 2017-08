İhracatta tarihi zirveye yaklaşıldı

Temmuz ayı ihracat rakamları Manisa Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen bir törenle açıklandı. Vestel Elektronik fabrikasında gerçekleştirilen programa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören öncesi Bakan Zeybekci, Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte üretim bantlarını gezerek, devre kartlarını inceledi ve çalışanlardan bilgi aldı.

Türkiye için gurur verici bir tesis

Türkiye için gurur verici bir tesiste bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bugün burada tarihi diyebileceğimiz bir buluşmadayız. Gurur duyacağımız bir dönüşüm

endüstri 4.0’ın hayat bulduğu hem yazılımı hem teknolojisini kendisi ürettiği bir ortamdayız. Ben inanıyorum ki Vestel Türkiye’nin gurur duyduğu firmalardan biri olmaya devam edecek. Vestel Türkiye’nin kalkınmasında öncü şirketlerden biri olmaya devam edecek. Bugün rakamları paylaşacağız. Bugün tarihimizin en önemli aylık ihracat artışlarımızdan birini temmuz ayında yaşayacağız demiştik. Hamdolsun geldiğimiz noktada dün gece 00.00 itibariyle 31 Temmuz itibariyle ihracatımızda tarihi zirve değilse bile zirveye yakın bir noktadayız. Ama eminim ki bu TÜİK rakamları açıklandığında ayrıca taşımacılık ve limanlardaki ihracat rakamları da buna eklendiğinde muhtemelen tarihi zirveye de yaklaşacağız. Tarihi zirvemiz aylık artış oranı ile söylüyorum 31,9 ile 2011 yılının ağustos ayı. Bugün temmuz ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı oranına göre yüzde 31,2 arttı. Bu yüzde 31,2’yi beğenmiyoruz anlamına gelmesin. Bu Türkiye’nin geleceği ile çok önemli bir sinyaldir. İhracata dayalı büyüme ile ilgili çok önemli bir sinyaldir. 2016’nın temmuzundaki o işgal girişimi ardından başlattığımız ihracat seferberliği vermiş olduğumuz desteklerle bu noktaya geldik. Geçen sene ihracatçılarımızın engellerin kaldırılmasıyla ilgili bütün taleplerini hemen hemen yaptık. Geçen sene Türkiye’de ihracata dayalı büyüme, yatırım teşviklerinin baştan aşağı yenilendiği önemli bir hazırlık süreci yaşandı. 2016’nın son çeyreğinden itibari ile olumlu gelişmeler oldu. Kesintisiz olarak son 9 ayda ihracatımız artarak devam ediyor. 2016 yılındaki ihracatımız 142,3 milyar dolar bugün itibariyle geçmişe dönük 12 aylık ihracatımız tam 150 milyar dolar. Yıllık bazda baktığımız zaman ihracatımız ilk 7 ayda 88.9 milyar dolara, yıllık artışımız da yüzde 9,2’lik bir arana çıktı. Sayın Zorlu’nun da dediği gibi orta vadedeki hedefimiz 153,3 milyar dolar. İhracatçılarımız biz 155 milyar doları geçeriz diyoruz. Bunu geçtikten sonra tarihi zirvemiz olan 157,6 milyar doları da aşmak istiyoruz. Allah’ın izniyle bunu da aşacağız biz inanıyoruz. Biz sanayicimize, ihracatçımıza inanıyoruz. 156 milyar dolarlık ihracatı aştıktan sonra önümüzdeki sene 170 milyar doların üzerini konuştuğumuz bir yıl olacak. Ondan sonra da artık 185’ler, 190’lar ve inşallah 200’leri hedef 2020 yılında aşmak” diye konuştu.

Zeybekci, üretimde yüksek teknolojinin payının arttığını belirterek, “Beni sevindiren bugün Vestel’de yüksek teknolojiyi kullanıyorsak geçen sene 2016 yılı içinde yüksek teknolojinin payı yüzde 3,5. Ama bu sene bu oran yüzde 4’e çıktı. Bu çok önemli bir artış. Diğer bir yandan, bizi cesaretlendiren ileri teknoloji ile ilgili 2016 yılında orta ileri teknoloji yüzde 16, bu sene yüzde 34’e çıktı. Bu alandaki her türlü gayreti destekliyoruz. Bu alanda dünya liderleri çıkarmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Büyümenin istediğimiz şekilde yüzde 5,5’uğun üzerine oturması için en önemli enstrüman ihracat” diyen Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5’lik büyüme yakaladık. Bunun yüzde 2,2’lik kısmı ihracattan geldi. Hindistan’dan sonra Endonezya ile birlikte 3’üncülüğü paylaşıyoruz. İkinci çeyrekte de yüzde 5’in üzerinde büyüme bekliyoruz. 3’üncü çeyrekte yüzde 7’nin oldukça üzerinde büyüme bekliyoruz. Yine ihracatın büyümeye net katkısı ile bekliyoruz. Bizim AK Parti olarak sloganımız hep durmak yok. Bundan sonraki yeni sloganımız mazeret yok yola devam, mazeret yok yüzde 5,5’nin üzerinde büyümeye devam.”

Bakan Zeybekci’nin konuşmasının ardından temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Temmuz 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Yapılan açıklamada, “TÜİK verilerine göre 2011 yılı ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31,9’luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk. 15 Temmuz’dan sonra ne demiştik; ‘Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor’. Büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var. Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28,2 artışla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti. İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi” ifadeleri kullanıldı.

TİM verilerine göre temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış yüzde 95,7 ile Rusya’ya kaydedilirken, tek düşüş yaşanan ülke Mısır oldu. En fazla ihracatı sırasıyla otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon ve kimyevi maddeler sektörleri yaparken, en fazla artış kaydeden sektörler gemi ve yat, mücevher, zeytin ve zeytinyağı oldu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. Açıklamada, “TÜİK verilerine göre 2011 yılı ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31,9’luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı” denildi.

İhracatta 2010 yılının başından bu yana yüzde 30’luk artış oranının aşıldığı sadece iki ay olduğunun altını çizen Büyükekşi, “2011 Ağustos haricinde bir de 2010 Mayıs ayında yüzde 33,4’lük bir artış kaydetmiştik. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk. 15 Temmuz’dan sonra ne demiştik; ‘Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor’. Biz büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var. TİM verilerine göre kasım ayından bu yana, yani tam 9 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017’nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı” denildi.

Vestel’in hedefi 2020 yılında 40 milyon televizyon üretmek

Vestel’in bugünlere gelmesinin hep ihracatla olduğunu kaydeden Zorlu, 1994 yılında satın aldığında bu tesisin ihracatla büyüyeceğini söylediğinde bazı kesimlerin bıyık altından güldüğünü dile getirerek, “Bugün 2 milyar doların üzerinde bir ihracatımız ve 155’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Vestel 19 yıldır kendi alanında şampiyonluğunu devam ettiriyor. Geçen sene Avrupa’da endüstriyel mükemmellik ödülüne layık görüldük. Türkiye’de ilk defa oldu bu. Son 15 yılda büyük bir büyüme hızı yaşıyoruz ama bu yetmez. Daha da yukarılarda olmalıyız. 5 farklı sektörde faaliyet gösteren bir grup olarak bugün en fazla istihdam sağlayan grubuz. Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu ile pazarda yüzde 7’lik bir orana yaklaştık. 2020 yılında hedefimiz 40 milyon televizyon üretmek” dedi.

Sektörel bazda otomotiv yine lider

Temmuz ayında en fazla ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü yaptı. Otomotivi 1 milyar 483 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 190 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Temmuz ayında en fazla artış kaydeden sektörler ise ihracatını 4 katına çıkaran gemi ve yat ile 3 katına çıkaran mücevher ve 2 katına çıkaran zeytin ve zeytinyağı sektörleri oldu. Genel ihracatta, tarım ihracatı yüzde 22, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 32 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüzde 42 arttı. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise ihracatı sırtlayan sektör yine otomotiv oldu. Sektör, ilk yedi ayda 193 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora da imza attı.

En büyük pazar Almanya’ya ihracat yüzde 28,2 arttı

İhracat pazarları bazında, 173 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 54 ülke ve bölgeye ise geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya ihracat yüzde 28,2, İngiltere’ye yüzde 37, İtalya’ya yüzde 27,9, Irak’a yüzde 55,7 ve ABD’ye yüzde 48,3 arttı.

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 20 ülke arasında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 95,7 ile yine Rusya’ya gerçekleşti. Rusya’ya ihracat artışında, yaş meyve, deri ayakkabı ve kürkten giyim eşyası ihracatı öne çıktı. En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ihracatın düştüğü tek ülke ise Mısır oldu. Mısır’daki temel düşüş, kimyevi maddeler sektöründen kaynaklandı.

AB’ye ihracat yüzde 29,1 arttı

Ülke grubu bazında AB’ye ihracat, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarken, AB’nin toplam ihracattaki payı yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 46,1, Ortadoğu’ya yüzde 33,9, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 44,1, Uzakdoğu’ya ise yüzde 25,1 arttı. İlk yedi ayda ihracat AB’ye 4,3 milyar dolar artış kaydetti.

Miktar bazında artış, değer bazındakini geçti

TİM verilerine göre, temmuz ayı ihracatı miktar bazında yüzde 17,7 artarken, ilk yedi ayda yüzde 12,8 artış gösterdi. Temmuz’da 8,4 milyon ton ağırlığında ürün ihraç edilirken, böylece bu ay, tüm temmuz ayları içerisinde miktar bazında en fazla ihracat yapılan ay oldu.

İstanbul’da artış yüzde 27,4 oldu, en yüksek artışı Sakarya yaptı

İller bazında ise temmuz ayında 71 şehir ihracatını artırırken, 9 ilde gerileme görüldü. En fazla ihracat yapan ilk 5 il ve artışlar şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul’un ihracatı yüzde 27,4, Bursa’nın yüzde 29,8, Kocaeli’nin yüzde 25,3, İzmir’in yüzde 25 ve Ankara’nın yüzde 31,9. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilin tamamı ihracatını artırırken, en yüksek ihracat artışını yüzde 175 ile yine Sakarya gerçekleşti.

Manisa tarımda Türkiye’nin can damarlarından biri

Konuşmasında Manisa ilinin ve Vestel City’nin ihracatlarına da değinen Büyükekşi, şunları söyledi:

“Manisa, geçen yıl 1,84 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan 9. ilimiz. Tarım sektöründe Türkiye’nin can damarından biri olan Manisa, çekirdeksiz kuru üzüm ve kiraz ihracatında ön sıralarda yer alıyor. Vestel gibi fark oluşturan firmalarımızın başarılarıyla sayesinde ise beyaz eşya ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Küresel ölçekte rekabetçi olan ürünlerimiz, bugün yaklaşık 200 ülkeye ihraç ediliyor. Rakamlarla ifade edecek olursak; Türkiye buzdolabı ihracatında dünyada 8., Avrupa’da 3.; çamaşır makinesi ihracatında dünyada 5., Avrupa’da 2.; bulaşık makinesi ihracatında dünyada 12.ve Avrupa’da 9. sırada yer alıyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim yapısı ile Türkiye’nin önde gelen ihracatçılarından biri olan Vestel, her zaman en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer alıyor. Geçen sene Vestel’in ihracatının kg fiyatı 6,2 dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye ortalamasının neredeyse 5 katı. Bu başarının sırrı nerede gizli derseniz; Vestel, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma’ya Yerel Üretim gücümüzü de dahil ederek çıtayı üst seviyelere taşıyor.”

Törenin ardından Bakan Zeybekci ve Zorlu’ya plaket takdim edilirken, Zorlu tarafından tüm protokol üyelerine Vestel’in yeni üretimi olan Vestel Z10 akıllı telefonlarından hediye edildi.

