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İhtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye giyim yardımı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye, Birecik Kaymakamlığı tarafından giyim yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye giyim yardımı

01 Kasım 2017 18:34

Birecik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde, Birecik'te eğitim gören ve Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen, ihtiyaç sahibi 2000 öğrenciye giyim yardımı yapıldı. Birecik Öğretmenevi Bahçesindeki Toplantı Salonunda düzenlenen törende öğrenciler ihtiyaç duyduğu mont, ayakkabı, kazak, pantolon ve çorap gibi ürünleri kendi zevklerine ve bedenlerine göre seçerek, ürünleri öğretmenleri ile aileleri eşliğinde deneyerek aldılar. Büyük sevinç ve mutluluk yaşayan öğrenciler, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi’ye teşekkür etti.

Öğrenciler kıyafetlerini kendileri beğenip alıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, “Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencileri giydiriyoruz. Öğrenciler buradan kendi beğendikleri ve ihtiyaç duydukları ürünleri seçip alıyorlar. İnşallah bundan sonra da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarımız ve bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Desteklerinden dolayı Birecik Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum" dedi. 

Müslüm Dalda
 

Etiketler: giyim yardımı

 

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