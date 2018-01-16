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İhtiyaç sahibi çocukları ısıtan proje 19 Ocak'ta Kayseri'de olacak

#EldenEleÖrgü projesi kapsamında, bin 200’in üzerinde gönüllü, 60 parça kışlık ürünü çocuklar için ördü. 7 şehirde gerçekleştirilen projenin bir sonraki durağı 19 Ocak’ta Kayseri olacak.

İhtiyaç sahibi çocukları ısıtan proje 19 Ocakta Kayseride olacak

16 Ocak 2018 11:25

Soğuk kış günlerine inat, hem gönülleri hem de ihtiyaç sahibi çocukları ısıtan#EldenEleÖrgü projesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde örgüseverleri bir araya getiriyor. Nako İpliklerinin katkılarıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay bir şehir ziyaret ediliyor ve gönüllüler; ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek örüyor. “İplikler bizden, emek sizden” mottosuyla yola çıkan proje; bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Edirne, Konya ve Karadeniz Ereğlisi olmak üzere 7 farklı şehirde bin 200’in üzerinde gönüllüyü buluşturdu. Örülen 600 parça kışlık ürün, soğuk hava şartlarında eğitimine devam eden ilköğretim öğrencilerine ulaştırıldı. Projenin bir sonraki buluşması, 19 Ocak’ta Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yardımlaşma bilinciyle gönüllüleri bir araya getiren projeye ilgi, gidilen her şehirde daha da artıyor. Bir günde bitmeyen örgülere, bir sonraki şehirde başka bir örgüsever tarafından devam edilirken, biten örgüler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketleniyor. Proje kapsamında hazırlanan eldeneleorgu.com adresindeki site üzerinden, gönüllüler katkıda bulundukları örgüye kimin devam ettiğini ve kime ulaştığını da takip edebiliyor. Bunun yanı sıra, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere kendi hazırladıkları örgülerle de projeye destek olabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler proje kapsamında hazırlanan internet sitesinden bilgi alabilirler. 

 

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