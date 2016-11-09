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İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı

Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımında bulunuldu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı

09 Kasım 2016 12:25

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca merkez ve kırsal mahalle okullarında ihtiyaç sahibi bin 700 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

Şirinkuyu ilkokulunda öğretmenler tarafından belirlenen yüz öğrenciye yardım yapıldığını söyleyen Oda Başkanı Salih Serdal Bucak, “Her sene olduğu gibi bu yılda meclis üyelerimiz ve öğretmenlerimizce tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıttığımız kışlık mont yardımını bu yılda yaptık. Kırsal ve merkezdeki Bin 700 öğrencimize ulaştık. Elbette gönül isterdi ki sayı daha fazla olsun” dedi.
Okul öğrencilere yardımda bulunan oda yetkililerine teşekkür etti. 

Cuma Sarı
ŞANLIURFA


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