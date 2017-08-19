Diğer
Kategoriler

İhtiyaç sahibi yetimler için 'Hayır Festivali'

Kurban Bayramı öncesi Gaziosmanpaşa’da yaşayan ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için Gaziosmanpaşa İyilik Hareketi “Hayır Festivali” düzenledi. Festivalden elde edilen gelir yetim çocuklara ulaştırılacak.

İhtiyaç sahibi yetimler için Hayır Festivali

19 Ağustos 2017 18:20
İhtiyaç sahibi yetimler için 'Hayır Festivali' - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Eşi Nezihe Usta’nın öncülüğünde başlayan ilçe de kadınların oluşturduğu sivil toplum örgütü olan İyilik Hareketi “Hayır Festivali” düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesinde düzenlenen festivale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eşi Nezihe Usta, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar ile açılışı gerçekleştirilen festivalde kadınların yaptıkları el işlerinden yemeklere kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin gelirleri ise Kurban Bayram’ı öncesi yetim çocuklara ulaştırılacak.

“MAKSAT, HAYIRLARIN İNSANLARA ULAŞMASINA ARACI OLMAK”

Kurban Bayramı öncesinde çok güzel bir organizasyon yapıldığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum, buradaki maksat burada elde edilecek hayırların insanlara ulaşmasına aracı olmak ve katkı sağlamaktır. Bayram öncesi yapılan bu etkinlik ile ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaktır” dedi.

“İYİLİK HAREKETİ GAZİOSMANPAŞA’DA HAYRIN VE YARDIMIN ELİ OLSUN”

Gaziosmanpaşa’da kadınlar ile birlikte ’İyilik Hareketi’ni kurduklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Eşi Nezihe Usta, “İyilik Hareketi Gaziosmanpaşa’da hayrın ve yardımın eli olsun istedik. 15 gün gibi kısa bir sürede bir çok hayırsever vatandaşımız burada bağış yaptı ve burada ki kermesimizi ilk defa açtık. Bizim amacımız buradan elde edeceğimiz geliri yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç