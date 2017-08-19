İhtiyaç sahibi yetimler için 'Hayır Festivali'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Eşi Nezihe Usta’nın öncülüğünde başlayan ilçe de kadınların oluşturduğu sivil toplum örgütü olan İyilik Hareketi “Hayır Festivali” düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesinde düzenlenen festivale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eşi Nezihe Usta, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar ile açılışı gerçekleştirilen festivalde kadınların yaptıkları el işlerinden yemeklere kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin gelirleri ise Kurban Bayram’ı öncesi yetim çocuklara ulaştırılacak.

“MAKSAT, HAYIRLARIN İNSANLARA ULAŞMASINA ARACI OLMAK”

Kurban Bayramı öncesinde çok güzel bir organizasyon yapıldığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum, buradaki maksat burada elde edilecek hayırların insanlara ulaşmasına aracı olmak ve katkı sağlamaktır. Bayram öncesi yapılan bu etkinlik ile ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaktır” dedi.

“İYİLİK HAREKETİ GAZİOSMANPAŞA’DA HAYRIN VE YARDIMIN ELİ OLSUN”

Gaziosmanpaşa’da kadınlar ile birlikte ’İyilik Hareketi’ni kurduklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Eşi Nezihe Usta, “İyilik Hareketi Gaziosmanpaşa’da hayrın ve yardımın eli olsun istedik. 15 gün gibi kısa bir sürede bir çok hayırsever vatandaşımız burada bağış yaptı ve burada ki kermesimizi ilk defa açtık. Bizim amacımız buradan elde edeceğimiz geliri yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç