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İhtiyaç sahipleri bu kış da ısındı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine yaptığı odun yardımını sürdürüyor. 2017’nin Ekim ayından bu yana ilçe genelinde bin 126 kişiye, 11 bin 260 çuval odun yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahipleri bu kış da ısındı

05 Mart 2018 14:19

Sosyal belediyecilik anlayışıyla zor durumdaki vatandaşlarına pek çok konuda yardım eli uzatan Burhaniye Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ilçede budadığı ağaçlardan elde edilen odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kesilerek çuvallanan odunlar, mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde yürütülen çalışmalarla belirlenen ailelerin evlerine, belediye ekiplerince bizzat bırakılıyor. 

Soğuk kış aylarında vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmaya özen gösterdiklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Hem kamu hem de doğal kaynaklarımızı doğru değerlendirmeye ve halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sosyal yardımlaşma hizmetleri kapsamında, mahalle bazında tüm ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa giderebilmek istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız yardımları, imkânlarımız ölçüsünde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.  

 

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