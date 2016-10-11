Diğer
Kategoriler

İhtiyacı olduğu için kapkaç yapmış

Adana'da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle, bir kişinin cep telefonunu ise otomobilden çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


11 Ekim 2016 09:33

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yolda yürüyen Dursun U. (33) adlı kadının arkasından yaklaşan bir kişi elindeki telefonu alıp kaçtı. İkinci olayda ise yine Atakent Mahallesi'nde Fevziye Y. (38) isimli kadın yolda yürürken arkasından yaklaşan kişiye elindeki içinde cep telefonu ve 20 lira parası bulunan cüzdanını kaptırdı. Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda da Mustufa Akbulut'un otomobilinden cep telefonu çalındı.

Polis art arda meydana gelen bu olaylardan sonra gelen şikayetler üzerine mağdurların verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlattı. Eşkallerden zanlının hırsızlıktan kaydı bulunan Mehmet P. olduğu belirlendi. Polis, Mehmet P.'yi Kiremithane Mahallesi'nde yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda ihtiyacı olduğu için kapkaç ve hırsızlık yaptığını kabul eden Mehmet P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, kapkaç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!