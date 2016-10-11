Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yolda yürüyen Dursun U. (33) adlı kadının arkasından yaklaşan bir kişi elindeki telefonu alıp kaçtı. İkinci olayda ise yine Atakent Mahallesi'nde Fevziye Y. (38) isimli kadın yolda yürürken arkasından yaklaşan kişiye elindeki içinde cep telefonu ve 20 lira parası bulunan cüzdanını kaptırdı. Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda da Mustufa Akbulut'un otomobilinden cep telefonu çalındı.

Polis art arda meydana gelen bu olaylardan sonra gelen şikayetler üzerine mağdurların verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlattı. Eşkallerden zanlının hırsızlıktan kaydı bulunan Mehmet P. olduğu belirlendi. Polis, Mehmet P.'yi Kiremithane Mahallesi'nde yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda ihtiyacı olduğu için kapkaç ve hırsızlık yaptığını kabul eden Mehmet P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe