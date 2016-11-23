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‘İhtiyatlı pilot’lar geliyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanılan pilot sıkıntısını gidermek için ‘ihtiyatlı pilot’ sistemine geçildi.

İhtiyatlı pilotlar geliyor

23 Kasım 2016 08:22

Buna göre komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlar, uçuculuk niteliklerini haiz olmak kaydıyla ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat pilot olarak görevlendirilebilecekler. İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla ayda 3 işgününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam 60 işgününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava araçlarında ve bölgelerde görev uçuşu yaptırılacak. Bu süre içinde ihtiyaca göre tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi verilecek.

Türkiye gazetesi

Etiketler: 15 temmuz, darbe girişimi, pilotlar


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