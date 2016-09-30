Osmanlı padişahlarından 2. Mahmut, 1815 yılında Çanakkale'ye giderken uğradığı Edincik'te halkın büyük sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Sultan Mahmut'un emriyle 1835 tarihinde Edincik'e iki cepheli çeşme yaptırıldı.

Op. Dr. Abdurrahman Candemir, emekli olduktan sonra tarihi eserlere sahip çıkmak için uğraştığını ifade ederek, ''Emekli olduktan sonra kültürel ve tarihi konularda çalışmalara başladık. Unutulmuş bir çok tarihi değeri araştırıp kurtarmaya çalışıyoruz. Bazılarında başarılı olduk, bazılarında da bir yol açıldı. Bunlardan bir tanesi arkamızda duran Sultan 2. Mahmut’a ait çeşme. Bu çeşme 1835'te yapılmış. Sultan, Çanakkale'ye giderken burasını ziyaret etmiş. Burası o zaman garnizon komutanlarının olduğu bina. Arkamdaki bina devlete ve hazineye ait. Burada 2. Mahmut'un emr-i hümayununu anlatan bir kitabe ve onun tuğrası var. Alt tarftaki yazı da 1835'i gösteriyor. Literatür olayı doğruluyor. Bu çeşme iki cepheli. Bir tarafından kadınlar ve çocuklar diğer tarafından çarşıda çalışan erkekler istifade ediyor. Bu özelliği ile Türkiye'de tek örneklerden birisi. Kültürel bir zenginlik ve güzel bir hizmet anlayışı. Sultan 2. Mahmut bir de hamam yaptırmış. Hamamın da yeniden restore edilmesi için yetkili mercilerle görüşüyoruz. Bunların ihyasıyla Bandırma kültürel yönden bir adım daha öne çıkmış olacak" dedi.

Türker Yeşil