II. Uluslararası Expermed Kongresi Girne’de başladı

Tüp bebek teknolojisinin geleceğine yön verecek II. Uluslararası Expermed Kongresi, dünyaca ünlü uzmanları bir araya getirecek. Birçok doktorun da sunumlarıyla yer aldığı kongre, 30 ülkeden 600’ü aşkın katılımcıyla gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ile Valencia ve Stanford Üniversiteleri Kadın Doğum ve Jinekoloji Profesörü Dr. Carlos Simon’un başkanlığında düzenlenen kongrenin ilk gününde basına bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk sözü alan Prof.Dr. Mustafa Bahçeci, “Bu kongrenin amacı artık tıp gelişiyor ve geliştikçe de değişik şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de herkese her tedavi uygulayamıyorsunuz. Eğer herkese her tedaviyi uyguladığınız taktirde yani gelende bir başarınız oluyor ama kişiselleştirilmiş bir takım konularda aynı başarıyı elde edemiyorsunuz. Bu nedenden dolayı tıp özelikle genetik bilimin öncülüğü ile gittikçe gelişmekte ve buna bağlı olarak kişiselleştirilmiş yani personelize edilmiş tedavilere doğru yönelmekte. Bu tedaviler ilk kez 1998 yılında başladı bu isimlendirmeler. İlk seferde işte Amerikan kanser Cemiyeti'nin öncülüğünde kanser hastalarına uygulandı. Hata benim de hayatımda yaşadığım yakınlarından yaşadığım kanser tedavilerinde gördük ki bu süre içerisinde tedavi olan direnç değişiyor, tümör farklı bir kişilik kazanıyor ve vermiş olduğunuz tedavilerin hiçbir anlamı kalmıyor. İşte bunu üreme tıbbında uygulamaya başlıyoruz. Başladık daha doğrusu yıllardır uygulanıyor ve bu konunun öncülüğünden bir tanesi de Carlos Simon bu nedenden dolayı bu kongreye beraber düzenliyoruz. Buradaki amaç şu kişinin ihtiyacına göre tedavi etmek artık. Belki ileri ki dönemlerde çok sayıda gene, çok sayıda üçlü teste gerek kalmadan bir takım genleri tespit ederek spesifik tedavileri uyguluyor hale gelecektir. Ve böylelikle de daha başarılı sonuçlar alabileceğimize inanıyoruz. Üreme tıbbında henüz emekleme safhasında ama önümüzdeki günlerde hızla gelişecek ve konu ile ilgili çok farklı şeyler söylenecek diye düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

Valencia ve Stanford Üniversiteleri Kadın Doğum ve Jinekoloji Profesörü Dr. Carlos Simon yaptığı açıklamada, “Hakikaten bu tür bir konferansı düzenleyen en iyi gruplardan bir tanesiyiz amacımız burada Türk meslektaşlarımıza kişiye özel kişinin ihtiyacına göre üreme tıbbi alanında neler yapılabilir. Bunları anlatmak bu etkinliğin amacı. Mümkün olduğu kadar gebelik oranlarını artırmak ve en önemlisi de evde sağlıklı bebeklerin olmasını sağlamak” diyerek sözlerini tamamladı.

II. Uluslararası Expermed Kongresi derneğin sosyal paylaşım sayfasından da canlı da izlenebiliyor. Kongre 30 Nisan günü son bulacak.

Emir Abdurrahman Bulut