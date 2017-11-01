İİT Üye Ülke Borsaları Forumu 11’inci toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu 11’inci Toplantısı, yurt dışından konuşmacıların da katılımıyla Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, İİT üyesi ülkelerin borsa, takas, saklama ve kayıt kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantı Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İslam İşBirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç’un konuşması ile açıldı. Selçuk Koç konuşmasında, Forum’un İslami finansın üye ülkelerde yaptığı çalışmalar dolayısıyla ve finans alanındaki İSEDAK projeleri ile İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu önerilerinin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ İslam ülkelerinden toplantıya katılan temsilcilere teşekkür ederek, “Borsa İstanbul yönetimi olarak İslami finansı her zaman teşvik ediyoruz. Ayrıca Forum’un İslami finansın diğer paydaşlarıyla iş birliği yapmak için değerli bir araç olduğuna inanıyoruz” dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Hiç şüphe yok ki, fikir alışverişi son derece değerlidir, ancak bizi ileriye götürecek olan somut sonuçlardır. Bu nedenle Forum toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalıyız.”

Ayrıca Forum’da, AAOIFI Genel Sekreteri Hamed Merah, IIFM İcra Kurulu Başkanı Ijlal Ahmed Alvi, IDB Türkiye Ofis Direktörü Saleh Jelassi, World Bank GIFDC İslami Finans Başkanı Abayomi Alawode ve Nasdaq Blockchain Ürün Yöneticisi Johan Toll da birer sunum gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülke Borsaları Formu Görev Güçleri Çalıştayı

Bu yıl, her yıl gerçekleştirilen Forum toplantısına ek olarak Borsa İstanbul, 30 Ekim Pazartesi günü üye ülke borsaları ile İslami finans sektöründeki söz sahiplerini bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. Çalıştay’da İİT Üye Ülke Borsaları arasında altın borsası kurulması ve İslami endeks ile ürünlerinin pazarlanması konularına odaklanıldı. Günün sonunda elde edilen bulgular rapor haline getirilerek forum toplantısında paylaşıldı.

Borsa İstanbul’un AAOIFI’ye üyeliği gerçekleşti

Forum kapsamında 30 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Görev Güçleri Çalıştayı’nda bir imza töreni de yapıldı. Borsa İstanbul ile İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) üyelik sözleşmesi imzaladı. Sözleşme Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve AAOIFI Genel Sekreteri Dr. Hamed Merah tarafından imzalandı. Törende AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya da yer aldı. Taraflar bu iş birliğinin amacının, Türkiye'de gelişen İslami finansa katkı sağlamak olduğunu belirttiler.