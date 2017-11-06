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IJF Akademi 2. Seviye Kursu başarıyla tamamlandı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademi’nin teorik ve pratik sınavlarını içeren 2. seviye etabı Ankara’da, 17 Türk, 2 Kırgızistan, birer İran, Nepal ve Bosna Hersekli antrenörün katılımıyla son buldu.

IJF Akademi 2. Seviye Kursu başarıyla tamamlandı

06 Kasım 2017 11:55

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile ortaklaşa yapılan seminerde tüm antrenörler başarılı oldu.
Sınavlar ve eğitimler; Envic Galea (IJF Akademi Direktörü), Daniel Lascau (IJF Akademi Eğitim Sorumlusu), Tibor Kozsla (IJF sınav online eğitim sorumlusu), Piero Comino (IJF Akademi Kata Eğitim Sorumlusu), Kaya Gezeker (TJF Yönetim Kurulu üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu), Mesut Kapan (IJF Akademi Türkiye ve TJF Genel Koordinatörü), Mehmet Yılmaz (TJF Eğitim Komitesi Başkanı) gözetiminde gerçekleştirildi. Dört sınavdan oluşan kursta ilk olarak yazılı sınav yapıldı. Devamında salonda pratik uygulamalı; kata, ayakta teknikler ve yerde tekniklerden oluşan üç ayrı pratik sınavla son buldu. Tüm katılımcı antrenörler başarı diplomalarını aldılar. 

 

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