IJF Akademi 2. Seviye Kursu başarıyla tamamlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile ortaklaşa yapılan seminerde tüm antrenörler başarılı oldu.

Sınavlar ve eğitimler; Envic Galea (IJF Akademi Direktörü), Daniel Lascau (IJF Akademi Eğitim Sorumlusu), Tibor Kozsla (IJF sınav online eğitim sorumlusu), Piero Comino (IJF Akademi Kata Eğitim Sorumlusu), Kaya Gezeker (TJF Yönetim Kurulu üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu), Mesut Kapan (IJF Akademi Türkiye ve TJF Genel Koordinatörü), Mehmet Yılmaz (TJF Eğitim Komitesi Başkanı) gözetiminde gerçekleştirildi. Dört sınavdan oluşan kursta ilk olarak yazılı sınav yapıldı. Devamında salonda pratik uygulamalı; kata, ayakta teknikler ve yerde tekniklerden oluşan üç ayrı pratik sınavla son buldu. Tüm katılımcı antrenörler başarı diplomalarını aldılar.