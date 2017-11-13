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İkamet yangınına giden ekipler uyuşturucu imalathanesi tespit etti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir ikamette çıkan yangın sonrasında ikamettin uyuşturucu imalathane olduğunu tespit etti. Yapılan aramada 61 kök hint keneviri ele geçirilirken, iki kişi de gözaltına alındı.

İkamet yangınına giden ekipler uyuşturucu imalathanesi tespit etti

13 Kasım 2017 14:03

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesinde bir ikamette yangın çıktı. Yangın sonrasın itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikameti kontrol ettiği sırada evin bir bölümünde ana kimyasallarla desteklenmiş ve GDO’suyla oynanmış shunk adı verilen dişi hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri ikamette yaptıkları aramada saksılarda yetiştirilmiş 61 kök hint keneviri, 10 adet polsan lamba 600 watlık lamba, 1 adet mesey marka elektrik yükseltici, 2 adet Luxell marka elektrikli ısıtıcı, 1 adet temperture ibareli ısı ve nemölçer cihaz, 2 adet büyük filtre, 1 adet küçük filtre, 1 adet premier marka vantilatör 1 adet markasız siyah renkli vantilatör, 2 adet smart marka adaptör, 2 adet 3’lü elektrik kablosu, alüminyum folyo ile kaplanmış diğer tarafında perde bulunan sunta tahta ve 4 metre topaliminyum folyo ele geçirilirken, S.V., (32) ve A.T., (32)isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Remzi Şimşek

Etiketler: sakarya, uyuşturucu imalathanesi, yangın

 

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