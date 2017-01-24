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İkametten hırsızlık yapan şahsı montu yakalattı

Adıyaman’da, bir ikamette girerek hırsızlık yapan şahıs giydiği mont nedeniyle yakayı ele verdi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İkametten hırsızlık yapan şahsı montu yakalattı

24 Ocak 2017 12:11

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde bir ikamete giren M.U. (24), ikamet içerisinde bulunan 2 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden ikamet sahipleri polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri çevrede bulunan 40 ayrı kameradan görüntü alarak incelemelerde bulundu. 40 ayrı kamerayı inceleyen polis ekipleri ikamete giren şahsın üzerinde bulunan yeşil mont üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında şahıs kısa sürede yakalandı. Yakalanan M.U.’nun daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu gibi konulardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, hırsızlık


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