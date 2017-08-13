IKBY, ABD’nin 'referandumu erteleyin' talebini reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi arayarak 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Üst güzey bir Kürt yetkili yaptığı açıklamada, referandumun belirlendiği tarihte yapılacağını söyledi. Barzani’nin danışmanı konuya ilişkin açıklamasında, “Değişiklik yok, referandum 25 Eylül’de gerçekleştirilecek” dedi.

Barzani Kürt parti liderleri ile görüşme gerçekleştirmiş, Haziran ayında da referandumun 25 Eylül’de yapılacağı açıklanmıştı. Perşembe günü de Tillerson, Barzani ile bir telefon görüşmesi yapmış, referandumun ertelenmesi talebinde bulunmuştu. ABD ve diğer batı ülkeleri oylamanın Bağdat yönetimi ile IKBY arasında yeni bir anlaşmazlığı ateşlemesinden endişe duyuyor.