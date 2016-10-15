Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin internet sitesine açıklama yapan Mesut Barzani, “Musul’un geri alınması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki anlaşma da sağlandı” dedi. Operasyona katılacak tarafların anlaşmada yer aldığını kaydeden Barzani, “Irak ordusu ve Peşmerge arasında güçlü bir dayanışma mevcut” ifadesini kullandı. Mesut Barzani, Musul halkının yakın zamanda DAEŞ zulmünden kurtarılacağını ve sivillerin evlerine geri dönebileceğini umut ettiğini sözlerine ekledi.

Terör örgütü DAEŞ, 2014 yılının ortalarında Musul’u kontrolü altına almıştı.

