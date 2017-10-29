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IKBY Parlamentosu, Barzani'nin görevi bırakma talebini onayladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosunda, Başkan Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

IKBY Parlamentosu, Barzaninin görevi bırakma talebini onayladı

29 Ekim 2017 20:15

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosunda, Başkan Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Barzani, parlamentoya 1 Kasım tarihinde yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi için mektup göndermişti. Barzani mektupta, "24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum" ifadelerine yer vermişti. 

 

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