IKBY Seçim Komiserliği, seçim tarihini onayladı

Bağımsız Seçim Komiserliği Üyesi Seyyah Küreci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY Başbakanının 30 Eylül tarihini belirledikten sonra komiserliğin bugün bir toplantı düzenleyerek kararı onayladığını açıkladı. Seçimin belirlenen tarihte yapılması için çalışmaların bugünden itibaren başladığını belirten Küreci, “Seçimlerin zamanında yapılması için çalışmalar başlatıldı. Komiserlik olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Mayıs ayının başında meclis seçimlerinin 30 Eylül'de yapılacağını açıklamıştı. IKBY’de en son 2013 yılında yapılan seçimleri Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi kazanmıştı.

Geçen yıl yapılması planlanan seçimler, bazı siyasi partilerin hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmişti.