IKBY’de muhalif partilerden protesto

Irak genelinde cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonuçlarına hile karıştığını iddia eden 6 muhalif partinin yaptığı çağrı üzerine Erbil’deki Birleşmiş Milletler binası önünde yüzlerce kişi toplandı. “Oylarımız satıldı” sloganı atan göstericiler iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KPD) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğini (KYB) seçimlerde hile yapmakla suçladı.

Basın toplantısı yapan siyasi parti temsilcileri BM’nin Erbil temsilcisiyle görüştüklerini belirterek, görüşlerinin ilgili makamlara iletileceği sözünü aldıklarını söyledi. Açıklamada IKBY ve Kerkük’teki bütün tartışmalı bölgelerde seçimlerin yeniden yapılması istendi. Perşembe günü sonuçlara itiraz eden bütün siyasi tarafların temsilcileriyle bir toplantı yapılacağını ve söz konusu toplantıya Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği temsilcisinin katılacağı açıklandı.

IKBY’deki Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi, Komünist Parti ve İslami Hareket Partisi dün İslami Birliğinin Erbil’deki genel merkezinde bir toplantı düzenleyerek seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı. Irak genelinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından birçok siyasi parti seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle itirazlarda bulunmuştu.

Öte yandan, IKBY’de genel seçim sonuçlarına göre Kürdistan Demokrat Partisi 1. Kürdistan Yurtseverler Birliği 2. sırada yer almıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu

