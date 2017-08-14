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IKBY’de referandum tarihi onaylandı: 25 Eylül

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu "bağımsızlık referandumu"nun 25 Eylül tarihinde yapılmasının oy çokluğuyla onayladı.

IKBYde referandum tarihi onaylandı: 25 Eylül

14 Ağustos 2017 18:59

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, "bağımsızlık referandumu"nun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy çokluğuyla onayladı. Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu sözcüsü Sirvan Zirar, basın toplantısında referandum tarihine ilişkin, "Komisyonumuz, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının referandumun 25 Eylül’de yapılması talebini oy çokluğuyla kabul etti" dedi. Ayrıca Zirar konuşmasında, yurt dışında yaşayan Iraklı vatandaşların oylamaya, elektronik sistem üzerinden katılabileceğini duyurdu.

Öte yandan, Zirar 1 Kasım’da hem başkanlık hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını bildirdi.

Etiketler: IKBY, seçim


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