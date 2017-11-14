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IKBY’den geri adım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesi’nin referandumla ilgili kararına “Karara saygı duyuyoruz. Bunun, sorunların çözümü için kapsamlı, ulusal bir diyaloğu başlatması gerekiyor” dedi.

IKBYden geri adım

14 Kasım 2017 11:43

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesi’nin referandumla ilgili “Anayasada hiçbir bileşenin ayrılma hakkının olmadığı” yönündeki kararına, “Karara saygı duyuyoruz. Bunun, sorunların çözümü için kapsamlı, ulusal bir diyaloğu başlatması gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.

Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin, Kuzey Irak'ta 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun iptaliyle ilgili başvurusu üzerine Federal Mahkeme, “Anayasada hiçbir bileşenin ayrılma hakkının olmadığı” yönünde karar çıkarmıştı.

IKBY yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ın her zaman sorunların çözümü için anayasaya bağlılığı savunduğu belirtilerek, “Ülkelerin sorunların Irak anayasasına göre çözülmesi konusunda tavrımız nettir” ifadeleri kullanıldı.
25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunda Kuzey Irak halkının yüzde 93’ü ‘Evet’ yönünde oy kullanmıştı. Bağdat yönetimi ise referandumu anayasa ve yasalara aykırı olarak niteliyor.Ayrıntılar geliyor...

 

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