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İki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

04 Ağustos 2017 18:45

Edinilen bilgiye göre, Cumayanı köyünde komşu ve aynı zamanda dünür oldukları belirtilen Şaban G. ve Bülent A., Ankara’daki yakınlarının kavga ettiğini konuşurken tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu Fuat G., Bülent A., Mustafa A., Sevgi A., Canser A., Ömer K., Meral K., Yasin B., Arif E., Dilek E., Yusuf A., Metin G., Hüseyin T., Nursel K. ve Gülseren S. yaralandı.

Yaralılar özel araçlarla ve yakındakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Alpaslan Çelik
 

Etiketler: aile, silahlı kavga


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