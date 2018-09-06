İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi’nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden 4 kişi taş ve sopa darbeleri ile yaralandı.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kavgada yaralananlar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mevlüt Bayraktar

