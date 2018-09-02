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İki araç çarpıştı, bir çocuk yaralandı

Düzce’de kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İki araç çarpıştı, bir çocuk yaralandı

02 Eylül 2018 09:15

Kaza; Düzce kent merkezi Mehmet Akif Caddesi üzerinde Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rasim Betir Bulvarı’ndan Valilik istikametine gitmekte olan S.H.K. yönetimindeki 81 DR 862 plakalı otomobile Namık Kemal Sokak’tan Mehmet Akif Caddesi’ne çıkmakta olan G.U.’nun kullandığı 52 DJ 400 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan 9 Yaşındaki B.K. başını cama çarparak yaralandı. Yaralı çocuğun başını çarptığını öğrenen çevre esnafı hemen buz torbalarıyla küçük çocuğa müdahale ederek 112 Acil Sağlık ekiplerini bekledi. Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı çocuğun durumunu kontrol etti.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an ve an görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Selçuk Akyol - Ali Yıldız
 

 

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