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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

30 Temmuz 2017 19:11

 Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana gelen kazada Nizip'ten Gaziantep'e istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 PV 694 plakalı araç ile karşı istikametten gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 BU 6244 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol kazalı araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kazada ölen ve ismi belirlenemeyen şahsın cenazesi ile olay yerine gönderilen cenaze aracı tarafından, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Orhan Erkılıç
 


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