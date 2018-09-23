İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Kargı-Sinop yolu üzerinde bulunan TOKİ girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinop istikametinden Kargı yönüne doğru seyir halinde bulunan, E.B. yönetimindeki 57 FE 408 plakalı kamyonet, sanayi sitesinden TOKİ konutlarına gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen M.K. yönetimindeki 19 AAG 298 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 19 AAG 298 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.K. araç içerisinde sıkıştı. Kaza kırım ekiplerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılan H.K. ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından Kargı-Sinop yolunda trafik kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.



Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.Turan Ozan Acar