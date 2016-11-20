Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Eski Foça-İzmir karayolu, Yenibağarası mevkiinde meydana geldi. Uğraş Y. yönetimindeki 35 DNK O2 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ö. idaresindeki 15 SD 134 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki araç savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler, Mustafa Ö. ile Uğraş Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Nimet Ergün