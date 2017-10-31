İki aracın kafa kafaya çarpışması kamerada

Kaza dün akşam 20.30 sıralarında Pendik Kurtköy Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda ilerleyen bir otomobille aniden yan yoldan çıkan araç hızla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar önce kaldırıma çıkarken daha sonra burada bulunan bir çiçekçi dükkanına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken araçların dükkanına çarparak durabildiği esnaf Muhittin Bektaş “3 ay da 3’ünücü kazayı yaşadık. Kırmızı kural ihlali oluyor. Kırmızı yanıyor diğer insanlar fark etmeyip geliyor. Belediyeye de başvurduk. İsteğimiz araçların buraya girmemesi için bir bariyer. Bariyer olursa Esnaf olarak canımız güvende oluyor. Kapıda duramıyoruz. Dışarıya çıkarsak dert. Bu 3’üncü kaza. Birini ben yaşadım. Birinde bir çocuk 10 santimle hayatta kaldı” diye konuştu.

Yaşanan kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, ana yolda bir aracın ilerlediği ve yan yoldan aniden çıkan bir aracın hızla çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların önce kaldırıma çıktığı ardından ise dükkanın girişine çarparak durabildiği görülüyor.

Metin Başar



