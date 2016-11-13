Kaza, Samsun'un Tekekköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Kamuran Çelik Kavşağı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Başeri (27) idaresindeki 55 FE 946 plakalı otomobil, Savaş Özel (29) idaresindeki 55 BU 129 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Savaş Özel ile yanında bulunan arkadaşı Mustafa Baş (28) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Ölen 2 gencin cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Samet Başeri ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

