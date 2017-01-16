Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sırasında Muratpaşa İlçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi girişinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan iki arkadaşın araları, ortak borçları nedeniyle açıldı. İzmir’e bilet almak için Hasan Subaşı Caddesine gelen 34 yaşındaki M.U. ile ev arkadaşı 35 yaşındaki C.A.C., karşılaştı. İddiaya göre borcu kimin ödeyeceği yönünde tartışan iki arkadaştan C.A.C. üzerinde bulunan tabancayla M.U.’nun sol bacağına ateş ederek kaçtı. Cadde üzerinde görevde bulunan trafik polisleri silah sesi üzerine bölgeye hareket etti. Polisler kaçan C.A.C.’ye ‘Dur’ ihtarında bulunmasına rağmen şüpheli kaçmaya devam etti. Havaya ateş ederek kaçmaya devam eden şüpheli Kazım Özalp Caddesi çıkışında Yunus Timleri tarafından yakalandı. Polislerin, ‘Polise niye ateş ediyorsun” sözlerine şüpheli, “ Polise ateş etmedim abi,polise ateş etmem,polis bizim canımız” diyerek kendini savundu.

Yaralı M.U.’ya ise ilk müdahale kendi kemeriyle olay yerinden geçen bir bayan tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İsa Akar-Adem Akalan