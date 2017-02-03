Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.Ö.(32), hayatını kaybeden Cuma C.'nin (45) şikayetçi eşi S.C., oğlu C.C., hayatını kaybeden Ercüment E.'nin şikayetçi yakınları A.E. ve T.E. ile avukatlar hazır bulundu.

Şikayetçi yakınları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler.

Sanık R.Ö. ise, bu zamana kadar emniyet ve mahkemede yaptığı tüm savunmaları reddetti. Sanık, iki cinayeti de işlemediğini belirterek, "Ercüment ve Cuma'yı iş ortakları öldürttü ve suçu tehditle benim üstlenmemi istediler. Onlarla ortak iş yapan, uyuşturucu ve fuhuş işleri olan R.Ç., E.P., soy ismini bilmediğim M ve ismini söyleyemeyeceğim büyük birisi bu cinayetleri işletmiştir. Beni ve ailemi ölümle tehdit ettiler. Bu yüzden suçu üzerime aldım. Cezaevinde insanlık dışı muameleye uğradım. Cezaevinde beni öldürmeye kalkıştılar, zor kurtuldum. Olay günü biz alkol alırken dördüncü bir şahıs geldi. Kirli sakallı, 1.70 boylarında, esmer, zayıf, turuncu tişört, mavi kot pantolon ve beyaz spor ayakkabılı birisi yanımıza gelerek sohbet etti. Cuma'nın gırtlağına bıçağı sapladı, Cuma kaçmaya başladı, o adam Ercüment'i bıçaklamaya başladı. Ben de Cuma'nın peşinden kaçtım. Cuma'nın boynundan attığı bıçağı alarak yanına doğru kaçtım. Gelirse diye kendimi koruyacaktım. Cuma'ya kim olduğunu sordum, söyleyemedi, o sıra şantiyedeki işçiler geldi, üzerime yürüdüler. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ailemi korumak istiyorum ve itirafçı olmak istiyorum" diye konuştu.

Sanığın önceki savunmalarında 'Ben akıl hastasıyım. Rapor alınsın' demesi üzerine Adli Tıp'a gönderildiği ve o raporun geldiği, sanığın herhangi bir akıl hastalığı bulunmadığı, cezai ehliyetinin olduğu öğrenildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, sanığa Cuma C.'yi ve Ercüment E.'yi öldürme suçlarından iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

9 Ağustos 2016'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda uyuşturucu ve alkol içerken, Cuma C., Ercüment E. ile R. Ö. arasında kavga çıktı. İddiaya göre, R.Ö. önce bıçakla Ercüment E.'yi, daha sonra kendisine taş atıp kaçan Cuma C.'yi bıçakla öldürerek kaçtı. 4 gün boyunca ormanlık alanda ve boş arazilerde saklanan R.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. R.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeref Kahraman

