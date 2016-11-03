Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında Gebze Barış mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması yapan iki farklı grubun konvoyu otogar kavşağında kaza yaptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken kaza sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek şiddetlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada İbrahim S., Bayram S., Mustafa S., Ahmet K., Serhat K. ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken kavganın çıktığı yere çok sayıda ambulans sevk edildi. Kavga sonrası çıkan kavgada yaralanan şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılardan 5’i Gebze Fatih Devlet Hastanesine 5’i ise Darıca Farabi Devlet Hastanesine gönderildi. Öte yandan iddiaya göre bıçakla yaralanan şahısların yakınları otogara giderek bıçaklama olayına karışan şahısların bulunduğu araçlara saldırarak maddi hasar verdi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaan Kızıl

