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İki aylık bebek uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti

Sakarya’da iki aylık bebek, uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki aylık bebek uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti

04 Kasım 2017 14:49

Edinilen bilgiler göre, Ferizli ilçesinde ikamet eden Demir Ailesi, iki aylık bebeği Ömer Halis Demir’i sünnet ettirmek için Adapazarındaki özel bir hastaneye götürdü. Bebek Demir hastanede uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Bebek Ömer Halis Demir otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezine gönderildi. Sabah saatlerinde ailesi tarafından bebek Ömer Halis Demir bugün kılınan cenaze namazı sonrasında Sinanoğlu Mahallesi merkez mezarlığına defnedildiği belirtildi. 

Etiketler: anestezi, iki aylık bebek, vefat etti

 

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