İki aylık bebek uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti

Edinilen bilgiler göre, Ferizli ilçesinde ikamet eden Demir Ailesi, iki aylık bebeği Ömer Halis Demir’i sünnet ettirmek için Adapazarındaki özel bir hastaneye götürdü. Bebek Demir hastanede uygulanan anestezi sonrası hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Bebek Ömer Halis Demir otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezine gönderildi. Sabah saatlerinde ailesi tarafından bebek Ömer Halis Demir bugün kılınan cenaze namazı sonrasında Sinanoğlu Mahallesi merkez mezarlığına defnedildiği belirtildi.