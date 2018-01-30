İki aylık emekli maaşını Mehmetcik'e bağışladı

Sandıklı ilçesine bağlı Oda köyünde oturan Erol Yılmaz iki aylık maaşı olan 2 bin 800 lirasını ilçedeki banka şubesinden Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı hesabına gönderdi. Askere gitmek istediğini, fakat yaşlı olduğu için almadıkları için bağış yaptığını söyleyen Erol Yılmaz, askerlere hep dua ettiğini söyledi. Banka önünde gazetecilere açıklamada bulunan Erol Yılmaz, “Gençliğim bitti. İhtiyarlığımdan dolayı maalesef bizi askere almıyorlar. Ben de Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına 2 bin 800 lira para yatırdık. Türk askerine helal hoş olsun. Türk milletine helal hoş olsun. Onlar orada biz de buralarda onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin,devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kaderince bizde böyle düşündük” diye konuştu

Ali Bayar

