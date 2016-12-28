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İki ayrı ilçede 5 farklı iş yeri soyan şahıslar tutuklandı

Sakarya’da iki ayrı ilçede 5 farklı iş yeri soyan şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


28 Aralık 2016 11:57

Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları otomobille yüzlerinde kar maskesi takarak Erenler ve Adapazarı ilçesinde 5 farklı iş yerini soyan B.K.K, S.S., ve bu şahıslara araç kiralayan O.A.T isimli şahıs polis ekiplerince teknik takibe alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların ikametlerine gece vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları 3 adet kar maskesi, 2 çift eldiven, 3 adet pense, 2 adet levye, 2 adet yan keski ele geçirildi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Remzi Şimşek


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