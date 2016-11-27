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İki bacağı olmadan doğdu, dünyaya ihracat yapıyor

Bursa’da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve iki ayağı olmayan iş adamı, bütün dünyaya bayrak ihraç ediyor.

İki bacağı olmadan doğdu, dünyaya ihracat yapıyor

27 Kasım 2016 09:41

Fakirlikten 7 yaşında ilk çizmesini kendi yapan, yılmadan bir çok işte çalışan Selahattin Afşar, azmi sayesinde başarılı bir iş adamı oldu. Yanında 20 işçi çalıştırıp dünyaya ihracat yapan Selahattin Afşar’ın hayatı herkesin ibret alacağı cinsten. İki ayağı olmadan dünyaya gelmesine rağmen hayata küsmeyen Selahattin Afşar, iş adamı olarak şimdi dünyaya yılda milyonlarca dolarlık bayrak ihraç ediyor. 

Hayat hikayesini İHA mikrofonlarına anlatan Selahattin Afşar, “İki ayağım olmadan dünyaya geldim. Ama böyle bir ailenin evladı olduğum için çok şanlıyım. Ailem bana engelli olduğumu hiç hissettirmedi. Hiç kimse bana engelliymişim gibi bakmadı. 9 yaşında anneme hayvanları otlatmaya götürmek istediğimi söyledim. Bana izin verdi. Götüremezsin, sen engellisin demedi. O söz benim için büyük bir moral oldu. Ondan sonra bir şeyler başarabileceğime ve her şeyi yapabileceğime kanaat getirdim. Bir şeyler yapmak için çırpındım. Ben engelliyim, insanlara yaslanayım da öyle bir hayat yaşayayım diye hiç düşünmedim. Ben hep kendim çalışarak ve üreterek ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım" dedi. 

12 yaşında İnegöl’den Bursa’ya geldiğini anlatan Afşar, "Ben çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Çarşıda lastik satmaya başladım. O zaman protez bacaklarım da yoktu. Kendim geliştirdiğim bir lastik çizmeyle yürümeye başladım. Sonra özel yapım deri çizme yapmak istedim. Kimse bana yürüyebileceğim şekilde deri bir çizme yapmadı. Ben de 15 yaşında bir ayakkabıcının yanında çalışmaya başladım. 6 ay sonra ayakkabı yapmasını öğrendim. Sonra deriden protez çizmemi kendim yaptım. Sonra o çizmelerle 22 yaşına kadar yürüdüm. Ayakkabıcıdan ayrıldıktan sonra 17 yaşında bir fabrikada işe girdim. Orada canla başla çalıştım. Ben engelliyim, yatayım demedim. Her işimi yaparken Allahü tealaya güvendim” diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesine milyonlarca dolarlık ihracat yapıyor
33 yaşında evlendiğini ifade eden Selahattin Afşar, ”Uzun bir çalışma sürecinden sonra kardeşimle Bursa’da fabrika kurduk. Kardeşimi 1998 yıllında trafik kazasında kaybedince fabrika iflas etti. 1 milyon lira zararla kapattık. Sonra ben yılmadım, tek başıma hayata tutundum ve bayrak imalatına başladım. İşi o kadar büyüttüm ki, şu an dünyadaki bir çok ülkeye milyonlarca dolarlık bayrak ihracatı yapıyorum. İmalathanemde 20 kişi çalışıyor. Ben hayatımda başarılı olduysam bunu anne ve baba duasına borçluyum. Bütün gençler anne ve baba duası almalı, onlara iyi bakmalı. Onların duasını almayan kişinin iki yakası bir araya gelmez” şeklinde konuştu. 

Burak Türker
 

Etiketler: bayrak, ihracat


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