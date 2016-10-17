Tekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Musul konusunda 2003 yılından itibaren hükümeti uyardıklarını belirterek, “Irak’ta ilk başladığımızda sorunlar, Libya, Mısır, Arap coğrafyasındaki bütün politik manevralara baktığınızda çok ciddi hataları görebilirsiniz. Bütün sürece baktığımızda ne yazık ki bir alışkanlık haline getirildiği için dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar dış politika iç politikanın malzemesi haline getirildi. Türkiye çok ağır bedeller ödedi. Yaratılan IŞİD terörü ile gerek iktisat, gerek çok ciddi mal kaybımız olmuştur. Bizim anlamakta zorlandığımız bir şey var. ‘Elbette Musul’da olmalıyız, Musul’da olacağız’ denildi. Hükümet yetkilileri ‘A planımız olmazsa B planımız, C planımız olacak’ dediler. Daha dün üzerinden 24 saat geçmeden hükümet yetkililerinin söylemiş olduğu ‘Kesinlikle Şii milisler olmayacak’. Şimdi ne diyeceksiniz? Hangi planlarınızı devreye sokacaksınız? Türkiye hiçbir dönemde bu kadar zor durumda kalmamıştı. Batı bloklarına bakın, başta ABD olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yani AKP iktidarından önce baktığınızda kuş uçsa ilk başvurduğu ülke Türkiye’ydi. Şu anda ne yazık ki Türkiye masada olmadığı gibi, 'küresel ülke olacağız’ diyenler bu manzara karşısında ne diyecek” dedi. Darbe girişiminden sonra el konulan okulların, yurtların tahsisleri konusunda eleştirilerde bulunan Gürsel Tekin şunları söyledi:

“Özellikle büyük illere baktığımızda başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kayseri, Konya, ağırlıklı olarak milletin malı, Bakan'ın deyimiyle 'vatan toprakları' bunlara peşkeş çekilmiş. Kim bunları tahsis ediyor? Bakanlıklar, belediyeler. Siz bu tahsisleri yapanlarla ilgili bir soruşturma açmayacak mısınız? Arsayı verenden hesap sormayacaksınız, arsanın üzerinde bina yapandan hesap sormayacaksınız, peşkeş çekenlerden hesap sormayacaksınız, kazayla buraya çocuğunu gönderenden hesap soracaksınız, bu hakkaniyetli değildir, yanlıştır."

Tekin, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmeden ne beklendiğine ilişkin soruya, “Benim kişisel düşüncem, iki cihan bir araya gelse bu ülkede başkanlık sistemi olmaz. Bugün Sayın Başbakan ile Sayın Bahçeli'nin görüşmesi belki Musul ve dış politika konusunda da olabilir. Ama şundan da eminim ki hiçbir siyasi parti kendisini feshetmez” diye cevap verdi. Tekin, “Başkanlık sistemine baktığınızda sonuçta iki partili bir sisteme geliyor. Sayın Bahçeli'nin bu çerçevede ne söylediğini anlıyorum. Ne zaman sıkışsak başkanlık sistemini tartışıyoruz. Bunun bir tarafta bitmesi gerekiyor. Büyük olasılıkla bugün yarın bitecektir, bu defter kapanacaktır. Başkanlık sistemi realitelere uygun değil. Başkanlık sistemi çıkabilecek bir tablo yok. Parlamentoda aritmetik belli. Parlamento dışında da mümkün değil” dedi.