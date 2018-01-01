İki cinayet zanlısı aynı otomobilde yakalandı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda 17 Temmuz 2017 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf A. isimli şahıs, Ali G. ve Turhan G. kardeşlerin işlettiği restorana geldi. Yusuf A. restoranı işleten kardeşleri iş yerinde göremeyince restoranı kiraya veren Turgut Aydın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile tabancasını çıkararak Aydın'a ateş etti ve ardından olay yerinden kaçtı. Turgut Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen F.S.'yi Gölcük'te saklandığı evde yakaladı. Turgut Aydın’ın ölümüne sebep olan Yusuf A. için de aranma çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yusuf A.'yı İzmit Bekirdere Mahallesi’nde bulunduğu bir otomobilde sahte kimlikle yakaladı. Yusuf A.’nın yanında bulunan Salih B. isimli şahsın da İstanbul’da 28 Nisan 2017’de işlediği iddia edilen bir cinayetten dolayı arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Yusuf A. ve beraberindeki Salih B. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinayetten ve 19 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Salih B. ise İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Murat Kanber

