Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.Ç. (38) ile 2013’te öldürülen 80 yaşındaki çoban İsmail Eser’in eşi Ş.E., kızı H.E. ile 2011 yılında öldürülen 56 yaşındaki Salih Aksoğan'ın eşi N.A. ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar B.Ç. (32), F.Ç. (21) ve M.Ç. (22) ise duruşmaya katılmadı.

"CİNAYET İŞLEYECEK OLSAM KARDEŞLERİMİN ÖCÜNÜ ALIRDIM"

Tutuklu sanık 38 yaşındaki F.Ç., "Kesinlikle suçu kabul etmiyorum. Ben inşaat işçisiyim. Sürekli inşaatlarda çalışırım, arada pancar sulamaya giderim. Benim iki kardeşim öldü, cinayet işlesem onların öcünü alırdım. Bu olaylar ile hiçbir alakam yok. B.Ç. ile aramızda dargınlık var. Onunla hayvan da taşımadım. 14,5 aydır içerideyim. Aylardır mağdurum" dedi.

Şikayetçi tarafın avukatı ise birbirine benzer 5 ayrı çoban cinayeti olduğunu belirterek, "Birbirine benzer 5 cinayet oldu. Sanıklar içeri girdikten sonra bir daha çoban cinayeti işlenmedi. Beş cinayetin beşinde de aynı sanıkların adı geçiyor, birleştirilmesini istedik ancak mahkemeniz talebimizi reddetti ve sadece iki cinayetin görülmesine devam etti. Biz sadece bir sanığa ceza verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Ç.'ye 56 yaşındaki Salih Aksoğan'a ve 80 yaşındaki çoban İsmail Eser’e yönelik 'nitelikli adam öldürme suçundan iki kez müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan ise ayrı ayrı 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Diğer tutuksuz 3 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.



OLAY

2011'de Melikgazi İlçesi Mimarsinan Dere Mahallesi’nde 56 yaşındaki Salih Aksoğan av tüfeği ile öldürülmüş, 25 büyükbaş hayvanı çalınmıştı. 2013 yılında ise Talas İlçesi Kuruköprü mevkiindeki 80 yaşındaki İsmail Eser av tüfeği ile öldürülmüş, 12 büyükbaş ve 1 eşeği çalınmıştı. Cinayetler dağlık alanlarda işlenmesi ve görgü tanıklarının olmaması nedeniyle, uzun süre faili meçhul olarak kalmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda göz altına alınan zanlılar F.Ç. (38), B.Ç. (32), F.Ç. (21), M.Ç. (22) tutuklanmış, yargılanan sanıklardan B.Ç. (32), F.Ç. (21), M.Ç. (22) Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şeref Kahraman