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İki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor

Bartın'ın Kozcağız ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Sevda Gül, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.


03 Ekim 2016 11:39

Bartın'ın Kozcağız ilçesine bağlı Dırazlar Köyü'nde yaşayan 33 yaşındaki Sevda Gül, yaklaşık 6 ay önce eşinden ayrıldı. İki çocuğuyla yaşamaya başlayan Sevda Gül, geçim sıkıntısı yaşıyor. Eski bir evde kalan ve her yağmurda su alan odada yaşam savaşı veren Sevda Gül, gözyaşları içinde kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. 9 ve 7 yaşındaki çocuklarına bakmakta zorluk çektiğini ifade eden Sevda Gül, "Allah razı olsun, kömür yardımı yapıldı. Elektriğim yoktu. Yapılan yardımlar ile elektriğim açıldı. Devletimiz biraz para da veriyor ama yeterli olmuyor. İki çocuğum ile zor günler geçiriyoruz. 3 gündür açız. Uzanacak bir yardım eli bekliyoruz" dedi.
Öte yandan Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin eve gelerek inceleme yaptığı öğrenildi.  

Mustafa Kurt

Etiketler: bartın


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