Olay, bugün sabah saatlerinde Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Hediye G., yaklaşık 1.5 yıldır ilişkisi olduğu öne sürülen Ferhat Durgut ile kendi evinde buluştu. Hediye G. yaşanan tartışma sırasında ruhsatsız tabancayla Ferhat Durgut'a ateş etti. Durgut, karnından ve başından aldığı üç mermi ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından komşusuna giden kadın, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak cinayeti bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Hediye G.’yi gözaltına alarak Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Torbalı Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri ve jandarma görevlileri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amede Alpagut