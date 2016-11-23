Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İki çocuk annesi, birlikte olduğu adamı öldürdü

İki çocuk annesi, birlikte olduğu adamı öldürdü

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, iddiaya göre yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu şahsı tabancayla vurarak öldürdü.


23 Kasım 2016 16:54

Olay, bugün sabah saatlerinde Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Hediye G., yaklaşık 1.5 yıldır ilişkisi olduğu öne sürülen Ferhat Durgut ile kendi evinde buluştu. Hediye G. yaşanan tartışma sırasında ruhsatsız tabancayla Ferhat Durgut'a ateş etti. Durgut, karnından ve başından aldığı üç mermi ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından komşusuna giden kadın, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak cinayeti bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Hediye G.’yi gözaltına alarak Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Torbalı Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri ve jandarma görevlileri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Amede Alpagut

Etiketler: İki çocuk annesi kadın, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç