Adana’nın Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde ikamet eden kızları Sevgi Açar’ın 5 Ekim tarihinde evinden ayrılarak geri dönmediğini söyleyen anne ve baba, kızlarının 22 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Ali Acar, “5 Ekim tarihinde akşam üzeri saat 5 gibi evden çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Tabi akşam 7-8 arası kayınbabası beni aradı ‘gelin yok’ dedi. ‘Kızınız yok her yere baktım’ dedi. Ben de bu sırada tabi gidebileceği yerleri aradım. Adana’da bir kızım daha var onu aradım sordum ‘yok baba’ dedi. Onlar da panik içindelerdi. Bindim arabaya olay yerine gittim. Tabi ki olay yerinde kamera kayıtları vardı onlara baktık. Komşularına sorduk” dedi.

"Herhangi bir şikayeti yoktu"

Kendisinin daha önce kızıyla görüştüğünü ve kızının herhangi bir şikayetinin olmadığını söyleyen baba Acar, “Evine gittik geldik. Ona soruyorduk herhangi bir şikayeti yoktu. Acaba neden gitti. Ev içerisinde herhangi bir şey mi oldu. Yani başka birine meyil mi verdi. Bugün 21 gün oldu ölüsünden dirisinden bir haber yok. Yetkili yerlere gittik, müracaatımızı yaptık. Tahkikatlar yapılıyor, araştırılıyor, iz sürülüyor. Arıyoruz diyorlar ama daha bir sonuç yok. Kızımızın ölüsünden dirisinden bize ulaşmalarını bilgilendirmelerini istiyoruz. Bize haber versinler ‘kızınız sağ’ desinler. Yani biz her gün bir ölüm yaşıyoruz. İnsanın bir ölüsü olsa götürüp defnediyor, 3 - 5 gün sonra unutuyor. Bu böyle olduğu sürece biz her gün bir ölüm geçiriyoruz” diye konuştu.

Anne Leyla Acar ise, "Kızım 2 çocuk annesi, 22 yaşında. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum. Mümkünse eldeyse, zordaysa kızımı getirsin versinler. Ne olur Allah rızası için el uzatıyorum, yalvarıyorum mümkünse lütfen kızımı bana versinler. Ya ölüsü ya dirisi Allah rızası için kimdeyse versinler. Hiç olmazsa bir telefonunu duyayım yeterli bana" dedi.

"Bir kapalı kutu"

Kızının ne sorunları olduğunu bilmediğini söyleyen anne Acar, “Ben Osmaniye’de oturuyorum, kendi Adana’da oturuyor. Bir kapalı kutu bilemiyorum ne olduğunu. Bana bir şey söylemedi. Sonuçta zorda olmasa kızım iki bebeğini bırakıp gidemez. Kimdeyse neredeyse zordaysa bir el uzatsınlar. Bir telefon etsinler ‘anne ben sağım emanet bir yerdeyim canlıyım beni aramayın desin’ ben bunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kasım Karadağ

OSMANİYE